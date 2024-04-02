Общество 02 апреля 2024, 05:45 Советник Шойгу нашел след НАТО и США в «голой вечеринке» Советник Шойгу Ильницкий назвал вечеринку Ивлеевой актом агрессии против РФ РИА «Новости»

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«Голая» вечеринка, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, оказалась одним из примеров ментальной агрессии против РФ. Такое мнение выразил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в аналитическом журнале «Арсенал Отечества».

По его словам, такие инструменты агрессии США и Североатлантического альянса разрабатывают специалисты Гарвардского и Пристонского университетов.

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«Технологии деградации заходят и к нам. „Голая“ вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — сказал он.

Ильницкий отметил, что случившееся событие нельзя назвать случайным. Это компонент разрушения государства через деградацию элит. Подобный способ направлен на исчезновение национальной истории и культуры, преобладания меньшинств и имитацию легитимной власти.

Ранее стало известно о штрафе еще одного участника «голой вечеринки» Вячеслава Большакова. Ему придется выплатить за пропаганду ЛГБТ* 200 тысяч рублей.

*Запрещенное в России экстремистское движение