02 апреля 2024, 05:45
Советник Шойгу нашел след НАТО и США в «голой вечеринке»
Советник Шойгу Ильницкий назвал вечеринку Ивлеевой актом агрессии против РФ
«Голая» вечеринка, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, оказалась одним из примеров ментальной агрессии против РФ. Такое мнение выразил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в аналитическом журнале «Арсенал Отечества».
По его словам, такие инструменты агрессии США и Североатлантического альянса разрабатывают специалисты Гарвардского и Пристонского университетов.
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«Технологии деградации заходят и к нам. „Голая“ вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — сказал он.
Ильницкий отметил, что случившееся событие нельзя назвать случайным. Это компонент разрушения государства через деградацию элит. Подобный способ направлен на исчезновение национальной истории и культуры, преобладания меньшинств и имитацию легитимной власти.
Ранее стало известно о штрафе еще одного участника «голой вечеринки» Вячеслава Большакова. Ему придется выплатить за пропаганду ЛГБТ* 200 тысяч рублей.
*Запрещенное в России экстремистское движение
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