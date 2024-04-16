Общество 16 апреля 2024, 08:55 Советник Пушилина призвал изменить закон для активизации сдачи в плен солдат ВСУ Советник главы ДНР Кимаковский предложил смягчить закон в отношении пленных РИА «Новости»

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Демократизация законодательства в отношении пленных военных поможет активизировать переход бойцов ВСУ на сторону России. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он отметил, что все пленные попадают под уголовную ответственность и в дальнейшем направляются в тюрьмы. По мнению Кимаковского, изменения в законодательстве дадут возможность многим украинцам, которые не являются ярыми националистами, помогать россиянам.

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«Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня <…>, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — указал советник главы ДНР.

Кимаковский добавил, что инициатива о смягчении закона возникла у него и ряда украинских эмигрантов, выступающих за налаживание отношений между двумя странами.

Ранее Минобороны сообщило, что на Авдеевском направлении в плен сдались девять военных воздушно-десантной бригады ВСУ. Украинские десантники обратились к военнослужащим группировки «Центр» около села Водяное в ДНР.