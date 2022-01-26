Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий неработающим россиянам. С 1 января, задним числом, выплаты поднимут на 8,6%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее российский президент Владимир Путин дал правительству поручение проиндексировать размер пенсий выше уровня инфляции. Он заявил, что этот вопрос нужно решить как можно быстрее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что решение о повышении пенсий принято для защиты россиян в условиях выросшей инфляции. Он отметил, что пенсионерам необходимо компенсировать дополнительные расходы из-за роста цен.

Также пенсии повысят и военным, на индексации настоял глава государства.

«Проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года — и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров», — сказал он.

Министерство финансов подсчитало, что на индексацию пенсий в 2022 году уйдет около 172,7 миллиарда рублей.