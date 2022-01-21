Путин поручил повысить пенсии военным

Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы кабмин увеличил пенсии военным с 1 января 2022 года. Речь идет об индексации на 8,6%. Об этом написало РИА «Новости».

«Перед тем как мы начнем работу, хотел бы отдельно остановиться на очень важной теме, важной для миллионов наших граждан. Имеются в виду вопросы пенсионного обеспечения», — сказал Путин во время заседания Совбеза.

Глава государства заявил, что в отношении военных пенсионеров должен действовать такой же подход, как и для других людей, вышедших на пенсию. Последним пенсии уже проиндексировали на 8,6%. При этом ранее планировалось, что военным пенсионерам с 1 октября 2022 года повысят выплаты.

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года — и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров», — сказал российский лидер.

Ранее депутаты Госдумы одобрили такое повышение пенсии с 1 января 2022 года во втором и третьем чтениях.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что это решение принято для защиты россиян в условиях выросшей инфляции. По его словам, пенсионерам необходимо компенсировать дополнительные расходы из-за роста цен.

Минфин подсчитал, что на индексацию пенсий в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей.