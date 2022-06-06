Совет Евразийского женского форума представит инициативы на ПМЭФ

Инициативы Совета Евразийского женского форума будут представлены во время работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На полях юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума пройдет ряд дискуссий по наиболее актуальным вопросам. Во время мероприятия также состоятся презентации новых проектов и инициатив Совета Евразийского женского форума. Во время ПМЭФ также будут работать паблик-токи и интервью с женщинами-лидерами.

Кроме того, во все дни работы ПМЭФ на его площадках пройдет подписание соглашений. Оно состоится на стенде ЕЖФ.

Организаторы Петербургского экономического форума выставят на благотворительный аукцион NFT-версию законопроекта. Мероприятие пройдет 16 июня в рамках конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050».