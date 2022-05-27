Благотворительный аукцион с NFT-версией законопроекта впервые в мире проведут на ПМЭФ

Организаторы Петербургского экономического форума выставят на благотворительный аукцион NFT-версию законопроекта. Мероприятие пройдет 16 июня в рамках конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050».

Участники аукциона смогут получить цифровую копию законопроекта, посвященного NFT, который партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму 19 мая.

Законопроект вводит в законодательство понятие NFT (невзаимозаменяемого токена) как интеллектуальной собственности. Авторы инициативы считают, что это позволит защитить права владельцев цифрового искусства, а также поможет музеям, которые пока не могут привлекать финансирование для покупки цифровых копий произведений современных художников.

«Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать каждый. Также у нас участвуют ведущие российские музеи, и это большой кейс для них, ведь огромная часть их фондов может получить новую жизнь», — рассказала организатор конкурса и генеральный директор Business Priority Марианна Скраган.

Заявки на аукцион организаторы принимают до 30 мая. Победителей определит жюри, куда вошли директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и другие эксперты.

Конкурс проводится Фондом «Росконгресс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

NFT представляет собой невзаимозаменяемый токен, который существует в единственном экземпляре. Это цифровая версия произведения искусства.