Соцсети уличили в нежелании удалять фейки о ковиде из-за трафика

Ассоциация интернет-технологов занялась проблемой распространения неправдивой информации о коронавирусе в соцсетях. Эксперты пришли к выводу, что фейки в основном распространяются в маргинальных сообществах, но социальные сети не спешат их удалять из-за трафика.

С докладом «Антиваксерский контент в соцсетях: угрозы влияния фейков и позиция соцсетей» ознакомилась газета «Коммерсант». Исследователи в соцсетях вбивали ключевые слова.

«Ключевым критерием „антиваксеркского контента“ стало наличие антипрививочной пропаганды, основанной на лженаучных теориях. „В вакцинах чипы“, „все привитые умрут через два года“, „это проект Билла Гейтса по чипизации населения“, — приводят эксперты примеры таких фейков», — сказано в статье.

Фейки, которые получили наибольшее распространение, представлены не только в постах, но и в описаниях к различным видео. Автор одного из роликов разобрал состав вакцин и обнаружил в них якобы ядовитые вещества. «Подумайте сто раз прежде, чем колоться», — заявлял он. Еще одна популярная ложь состоит том, что вакцина содержит некий «Люциферон», который создает под кожей татуировку дьявола.

Эксперты подсчитали, что больше всего страниц с фейками находится в соцсети «ВКонтакте», также много подобных новостей в «Одноклассниках». По мнению исследователей, протест против прививок от коронавируса консолидируется вокруг маргинальных движений. Среди них сообщество «Общенародный союз возрождения России», паблики, «Ведический мир», «Телеканал Сталинград», «Антиутопия и утопия», страница движения «Сорок сороков» в Instagram.

Ранее 11 врачей написали открытое письмо к известным россиянам, которые являются противниками массовой вакцинации.