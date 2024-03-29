Общество 29 марта 2024, 08:54 Соцсети по требованию РКН удалили 6,7 тыс. террористических материалов в 2024 году РКН: в 2024 году соцсети удалили 6,7 тысячи террористических материалов РИА «Новости»

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С начала 2024 года социальные сети по требованию Роскомнадзора удалили 6,7 тысячи террористических материалов. Об этом РИА «Новости» рассказали в регуляторе.

«[Соцсети удалили] контент экстремистского и террористического характера — 6,7 тысячи», — подчеркнули в РКН.

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Всего с начала года администраторы соцсетей удалили около 26 тысяч особо опасных материалов. В том числе 17,2 тысячи контента про наркотики, 1,1 тысячи суицидального и 0,9 тысячи с детской порнографией.

В прошлом году по требованию Роскомнадзора социальные сети удалили 112,2 тысячи опасных материалов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» РКН ужесточил проверки Telegram-каналов, которые распространяют фейки и призывы к экстремистской деятельности. По данным Роскомнадзора, авторы таких сообщений выполняют задачу по запугиванию населения. Поэтому подобные Telegram-каналы оперативно блокируются, уточнили в ведомстве.