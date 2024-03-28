Общество 28 марта 2024, 14:20 Проверку Telegram-каналов усилили в России после теракта в Crocus City Hall Роскомнадзор ужесточил проверку Telegram-каналов после атаки на Crocus City Hall РИА «Новости»

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Теракт в концертном зале Crocus City Hall привел к ужесточению Роскомнадзором проверок Telegram-каналов, распространяющих недостоверную информацию и призывы к экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».

Специалисты подчеркнули, что значительно ускорили выявление и проверку сообщений, умышленно выбрасывающие фейки о произошедшем теракте, а также распространяющие призывы к новым нападениям.

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В Роскомнадзоре добавили, что авторы подобных сообщений поставили перед собой задачу запугать население. Поэтому все подобные Telegram-каналы оперативно блокируют.

Только за последние двое суток доступ ограничили к 11 источникам недостоверных сообщений, поступающих через мессенджер.

Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что мошенники использовали данные жертв теракта в Crocus City Hall для выманивания денег у россиян под предлогом сбора средств. Копии фейковых страниц появились в социальных сетях и мессенджерах.