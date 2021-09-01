Социолог Синельников оценил перспективы России с населением в 500 млн человек

Важность фактора численности населения для могущества страны никто не отменял. Именно поэтому маленькие страны никогда не смогут стать великими державами, даже если у них будут высокие показатели развития, заявил «360» профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Специалист обратил внимание и на еще один фактор, который также играет роль для положения страны в мире: это производство продукции и внутренний валовой продукт на душу населения. Все эти показатели рассчитываются на одного человека.

«Интенсивно развитая экономика может быть и у небольших стран, конечно, и у многих есть, но их значение в мире не очень велико. Потому что когда показатели на одного человека умножаются на маленькую численность населения, то оказывается, что эти страны не так уж и сильны», — объяснил Синельников.

Он напомнил, что США до распада СССР имели меньшую численность населения, чем Советский Союз. Но сейчас она больше численности населения России в два с лишним раза. Тут, правда, нужно учитывать, что населения Штатов растет за счет миграции.

«Китай не имел бы такого значения в мире, несмотря на интенсивность своего экономического развития, если бы не огромная численность населения. Сейчас она составляет 1 миллиард 400 миллионов человек», — отметил профессор.

Учитывая важность этого фактора, можно сделать вывод, что если бы Россия не пережила два распада в XX веке и численность ее населения сейчас составляла 500 миллионов жителей, страна была бы гораздо сильнее, добавил собеседник «360».

«Фактор численности населения никто не отменял. Почему в мире все больше значит Индия? Потому там тоже колоссальное население. Скоро по демографическим прогнозам она перегонит по численности Китай», — заметил Синельников.

Но такие страны, например, как Швеция или Швейцария, никогда не станут великими державами, потому что это маленькие государства с небольшим населением, хотя и все экономические показатели у них могут быть достаточно высокие, заключил эксперт.

Возможную численность населения России без распадов страны в XX веке ранее назвал президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна», — подчеркнул глава государства.