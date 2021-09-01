Президент Путин назвал возможную численность России без распадов страны в XX веке

Население России могло бы сейчас составлять 500 миллионов, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».

Глава государства напомнил, что в прошлом веке российская государственность рассыпалась дважды: после революции 1917 года и в 1991 году, когда прекратил свое существование Советский Союз.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это», — приводит ТАСС слова Путина.

Российский лидер добавил, что в будущем ни в коем случае нельзя допустить ничего подобного. По его словам, эти цифры — фундамент гуманитарного знания, который помогает понять, как укреплять мощь страны и выстраивать отношения с соседними государствами.

Просветительский марафон «Новое знание», в котором принял участие Путин, пройдет с 1 по 3 сентября по всей России. На мероприятие пригласили школьников — победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.