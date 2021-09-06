Социолог Синельников объяснил высокую смертность среди трудоспособных мужчин

Вице-президент РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране наблюдается высокая смертность среди мужчин предпенсионного возраста. Однако этот показатель гораздо ниже, чем в советское время или в 1990-е. Главными причинами смертности можно назвать профессиональные риски, вредные привычки и стереотипы. Об этом в беседе с «360» рассказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

«Сейчас это еще меньше, чем было в советское время. Меньше, чем в 90-е. Почему это такой процент и главным образом мужчины? Среди причин смерти в трудоспособном возрасте очень большую роль играют несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства. Все это, в основном, приходится на мужское население», — рассказал эксперт.

Синельников напомнил, что мужчины чаще женщин заняты в рисковых профессиях. Кроме того, среди них больше распространены такие виды поведения, которые способствуют смерти: алкоголизм, наркомания. Да и от сердечно-сосудистых заболеваний мужчины умирают гораздо чаще в более раннем возрасте, чем женщины.

А еще женщины больше беспокоятся о своем здоровье. Если они чувствуют недомогание, то обращаются к врачам.

«Среди мужчин существуют очень неправильные стереотипы. Мол, если мужчина обращается к врачу при малейшем недомогании, то он ведет себя не по-мужски. Поэтому мужчины чаще, чем женщины попадают в больницы не в порядке плановой госпитализации, а в машине скорой помощи», — сказал собеседник «360».

Но все это не остается неизменным. Что касается вредных привычек, особенно алкоголизма, то масштаб этого явления у нас за последние 10-15 лет сильно уменьшился.

Синельников отметил, что ситуацию помогает улучшить автомобилизация. Больше это коснулось мужчин. Как правило, кто за рулем, тот не пьет. Другое обстоятельство связано с рынком труда и работы. В советское время классической фигурой был пьяница, отметил эксперт, которого если уволят за пьянство, он пойдет работать в другое место. В СССР люди меньше боялись увольнения из-за пьянства. А сейчас ситуация изменилась, и россияне боятся потерять работу, в том числе из-за пристрастия к алкоголю. Сотрудники знают, что в таком случае найти другую работу будет трудно.