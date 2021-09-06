Вице-премьер Голикова сообщила о высокой смертности среди мужчин предпенсионного возраста

Около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте. И подавляющее большинство из них мужчины. Об этом на сессии Всероссийской недели охраны труда рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Почти треть из общего числа умерших россиян составляют люди трудоспособного возраста. Это является основной причиной низкой продолжительности жизни в стране, подчеркнула зампред кабмина.

«Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — процитировало Голикову РИА «Новости».

Большая часть смертей россиян связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На них приходится 55% в общей статистике смертности, добавила она.

Голикова заявила, что появление коллективного иммунитета к коронавирусу в России ожидается этой осенью. Уже 38,5 миллиона россиян полностью привились. А сама пандемия, по прогнозу иммунолога Николая Крючкова, закончится не раньше 2024 года.

Кардиолог Анна Котова ранее рассказала, как снизить риск сердечных заболеваний у детей.