Социолог объяснил роль отца в жизни ребенка

Сегодня в России впервые отмечается День отца. Одной из целей создания нового праздника было повышение значимости отцовства в воспитании детей. Это действительно играет очень важную роль в их жизни, сказываясь на формировании адаптации в социуме, заявила социолог Наиля Бирарова.

«Отец является поддержкой и опорой для любого ребенка, плюс влияет на формирование его адаптации в социуме, то есть его общение, коммуникацию вхождение в контакт. Умение ладить с партнерами в будущем, сотрудниками на работе и с самим собой в том числе зависит от присутствия отца в его жизни», — сказала специалист в комментарии «360».

По мнению психолога Натальи Шадриной, сейчас поднимать тему отцовства, активно ее обсуждать очень важно, в частности, из-за того стереотипа, что за воспитание детей отвечает только мама, а отец просто приносит деньги в дом.

«Вот эту значимость социальную, ее по-другому и не взрастить в наш век соцсетей, я думаю, правда очень важно говорить [об этом] и говорить как о чем-то естественном и о чем-то таком очень реалистичном, жизнеобразующем. Не просто в духе "вот мы праздник отметили". Это действительно большая, важная социальная роль, и она естественная», — заключила эксперт.

В конце июля на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказала мнение, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей.