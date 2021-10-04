День отца появился в России. Его зарубежные аналоги имеют трогательную историю

В России появился День отца. Раньше его отмечали в регионах, но теперь это всероссийский праздник. Во многих странах есть аналогичные торжества — люди чествуют заботливых отцов, дарят им памятные подарки и говорят слова благодарности.

Каждое третье воскресенье октября россияне будут отмечать День отца. Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Праздник установили ради укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, говорится в тексте документа.

Впервые идею ввести в стране праздник для отцов президент озвучил в феврале 2008 года, писала «Российская газета». В 2018 году такой праздник предложила ввести глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она назначила День отца на последнюю субботу октября, сообщала «Парламентская газета».

В июле 2021 года идею праздновать День отца третье воскресенье октября вынес на общественное обсуждение Минтруд. Предложение поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она отметила, что такой праздник уже отмечают во многих регионах России, рассказал ТАСС.

День отца в России

В некоторых регионах День отца уже давно ввели самостоятельно и закрепили в местном законодательстве. Праздновался он везде в разные дни календаря, но чаще всего приходился на осень. В рамках праздников проходят фестивали, соревнования, веселые старты и прочие семейные забавы.

Например, в Архангельской области День отца — третье воскресенье ноября. Папы соревнуются в областном конкурсе «Отец — ответственная должность», где нужно рассказать о своей семье, изобразить ее герб, показать свои портреты, которые нарисовали дети, и доказать, что «папа может все что угодно». Победители получают почетную грамоту и благодарность от губернатора региона, написал сайт Dvinanews.ru.

В Липецкой области праздник пап проходил в феврале, перед Днем защитника Отечества. Лучшим отцам вручали почетный знак «За верность отцовскому долгу» и денежную премию, рассказали на сайте администрации региона. А в Иркутске праздник был принят в прошлом году и назначен как раз на третье воскресенье октября, сообщил официальный областной портал.

Святой Джузеппе или Иосиф

За рубежом многие страны также отмечают День отца. Кое-где этот праздник трансформировался из дня поминовения какого-нибудь святого. Например, в Испании это 19 марта — День святого Джузеппе, защитника бедных, обездоленных, девушек и столяров. Почему столяров? Да потому, что это святой Иосиф на итальянский лад, муж девы Марии, рассказал сайт calend.ru.

В этот день принято дарить подарки и выказывать уважение не только родным отцам, но и учителям, тренерам, старшим коллегам. А еще 19 марта в Италии принято накрывать стол для бедняков. В церквях также устраивают бесплатный стол для нищих. Пока двое священников подают блюда нищим, третий молится.

В большинстве католических стран День отца отмечают в День святого Иосифа. А вот в Германии этот праздник приходится на Вознесение Господне, то есть на сороковой день после Пасхи. Хотя официально День отца был установлен в 1936 году, считается, что свою историю данный праздник ведет с XVIII века.

В этот день проводились посвящения юношей в мужчины и чествование лучших представителей сильного пола. А еще мужчин сажали в деревянные тележки и везли на главную деревенскую площадь, где глава города или староста деревни награждал отца, у которого было больше всего детей.

Из Америки по всему миру

Но в большинство стран День отца пришел из США. Автором праздника стала Сонора Додд. В 1909 году во время церковной службы, посвященной Дню матери, женщина вспомнила, что после смерти мамы ее и еще пятерых детей воспитывал отец Уильям Джексон Смарт, ветеран гражданской войны.

Дочь захотела, чтобы люди отметили заслуги ее отца и таких же самоотверженных мужчин. Сонора обратилась к местным властям и предложила учредить новый праздник. Женщину поддержали. Новый праздник хотели устроить в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, поэтому День отца отпраздновали 19 июня.

Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата. А в 1966 году президент США Линдон Джонсон объявил День отца, третье воскресенье июня, национальным праздником. Из Америки торжество постепенно перебралось на другие континенты — его празднуют более чем в 30 странах мира: в Кот-д’Ивуаре и на Кубе, в Китае и на Маврикии, в Японии и на Украине.

Впрочем, когда бы ни отмечался этот день, главное — не забывать хорошо относиться и к папам, и к мамам не только в праздники, но и в обычные дни, заботиться о них и стараться радовать своих близких.