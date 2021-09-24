Учащихся, склонных к социально опасному поведению, будут выявлять за счет анализа их письменных работ. На создание такой системы структуре Росмолодежи выделят около 1,6 миллиарда рублей, сообщил РБК.

Анализировать письменные работы учащихся на предмет их склонности к деструктивному и социально опасному поведению будут с помощью специального программного обеспечения. Работа такой системы может быть основана на нейросети, обученной на большом количестве текстов, написанных людьми с социальными или психическими отклонениями. Если при анализе письменной работы доля таких совпадений будет высока, то она будут маркироваться специальным образом, предположил глава Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев.

Академик РАО Сергей Малых отметил, что, хотя искусственный интеллект способен реагировать на определенные слова-маркеры, важно также распознавание контекста. По его словам, нужно определить, как написанное связано с состоянием ребенка. Для этого необходимо проводить дополнительные исследования.

Однако в Росмолодежи пока не уточнили, как именно будет строиться работа такого ПО и будет ли информация об учащихся передаваться в правоохранительные органы.

На разработку системы АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» в ближайшие три года получит из бюджета более 1,5 миллиарда рублей. Этот центр начал работу в 2018 году, когда произошла стрельба в политехническом колледже в Керчи.