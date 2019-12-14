Умер отец керченского стрелка

Последняя пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи выписана из больницы спустя 7 месяцев Подробнее

В сентябре 2019 года мужчину избили и ограбили. Он был больным человеком и не перенес последствий побоев на фоне своего состояния. В больницу он попал с черепно-мозговой травмой.

«Но он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Еще до этого, он сильно похудел, в весе потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось», — рассказала Рослякова. Она добавила, что добычей грабителей сына стали 10 тысяч рублей.

Вооруженный студент пришел 17 октября 2018 года в политехнический колледж в Керчи и открыл стрельбу. С собой у него также были самодельные бомбы. Он убил 20 человек и ранил более 50 человек. Сам нападавший покончил с собой.