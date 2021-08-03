Сотрудница волжского аквапарка пояснила, почему туда не пустили ребенка-аутиста

Сотрудница аквапарка «XXI век» в городе Волжский заявила, что у них нет никаких запретов для посещения инвалидов. Так она прокомментировала ситуацию с мальчиком-аутистом, которого не пустили в аквапарк, написал «Ридус».

Охранник, который не пустил ребенка, якобы решил, что мальчик может нанести себе травму во время отдыха, заявила женщина.

«Мы пускаем всех абсолютно, просто дети не должны представлять себе угрозу, то есть чье поведение спокойное, чтобы не было никакой агрессии ни по отношению к себе, ни к окружающим. Потому что территория аквапарка все-таки, там повышенные риски, поэтому мы за безопасность. Никакого ущемления прав нет. Как пускали детей, так и пускают, главное, чтобы ребенок себе травм не нанес», — сказала она.

Родители ребенка опубликовали видео, на котором видно, что охранник не хотел пускать их в аквапарк. Он предложил взрослым сходить в аквапарк по отдельности, пока другой родитель сидит с ребенком в машине.

После публикаций в СМИ прокуратура начала проверку.