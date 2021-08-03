Ребенка-аутиста отказались впустить в аквапарк под Волгоградом

Семья из Астрахани решила провести выходной в аквапарке под Волгоградом. Но сотрудники развлекательного центра не пустили взрослых из-за ребенка-аутиста. О ситуации мать мальчика рассказала в соцсетях.

«Хочу поделиться с вами как мы с семьей съездили в аквапарк „XXI век“. Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк, потому что он ребенок инвалид с детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территорий», — написала женщина в Instagram.

К своему посту она добавила записанный на видео разговор с охранником аквапарка. Мужчина заявил родителям мальчика, что его не могут пропустить из-за внутренних правил. В списке правил было сказано, что в аквапарк не допускаются люди с психическими заболеваниями, представляющими угрозу для окружающих. Но отец ребенка отмечал, что аутизм к таким заболеваниям не относится.

При этом мать мальчика в своем сообщении подчеркнула, что на официальном сайте аквапарка указано, что инвалидам с семи лет предоставляется скидка.

«Вы правила сначала почитайте. У нас частная территория, мы придерживаемся мнения и желания 99% отдыхающих на нашей территории», — написали представители аквапарка в ответ на сообщение женщины.

В итоге семья написала заявление в прокуратуру города Волжский с просьбой разобраться в ситуации.