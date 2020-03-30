Сотрудница «Росэнергоатома» не стала соблюдать карантин и вышла на работу с коронавирусом

Сотрудница «Росэнергоатома» отдыхала в Италии. Как сообщил источник «360», по приезде она не стала соблюдать карантин и вышла на работу 23 марта. Вскоре женщина почувствовала недомогание и обратилась за помощью в больницу. Там у нее подтвердили коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба концерна «Росэнергоатом» подтвердила информацию. Правда, в организации уточнили, что сотрудница вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. По словам представителя компании, в тот момент ОАЭ не входили в список стран, которые не рекомендовалось посещать или оставаться дома на карантине после путешествия.

«Сразу после этого (подтверждения диагноза — прим. ред.) были выявлены сотрудники, которые с ней контактировали. В настоящий момент все они находятся на карантине», — рассказал глава управления информации и общественных связей «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

Отмечается, что большинство сотрудников уже давно переведены на удаленную работу. Во всех офисных помещениях проведена дезинфекция.

«Сотрудники, которые в силу своих должностных обязанностей должны приходить в офис, обеспечены средствами индивидуальной защиты и средствами гигиены, также за ними ведется постоянный медицинский контроль», — подчеркнул Андрей Тимонов.

Ранее Владимир Путин назвал нарушение режима карантина преступной халатностью. По последним данным, коронавирусом в России заразились 1836 человек. Умерли 12 инфицированных.