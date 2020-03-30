Путин назвал нарушение карантина преступлением

Нарушение режима карантина — это преступная халатность. Введенные ограничения из-за пандемии коронавируса соблюдаются далеко не везде.

«К сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

На совещании с полномочными представителями в федеральных округах российский лидер призвал участников встречи взять выполнение указаний под свой личный контроль.

В Москве и Подмосковье начнут действовать усиленные ограничения по борьбе с коронавирусом. Людям нельзя будет выйти на улицу без крайней на то необходимости. Исключительно за едой, погулять с собакой и вынести мусор. И сразу домой. Решение столичных и подмосковных властей подхватили и руководители еще ряда регионов.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 1836 человек. Умерли девять инфицированных. Впервые появившийся в Китае в конце прошлого года новый вирус в течение двух месяцев с небольшим распространился по всему миру. Всего заразу подцепили 742 тысячи человек. Жертвами инфекции стали более 35 тысяч жителей земли из разных стран.