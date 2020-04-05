Сотрудников предприятий Подмосковья обязали соблюдать дистанцию 1,5 метра

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев усилил меры борьбы с распространением коронавируса. Теперь сотрудники предприятий обязаны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

«Для работающих предприятий и организаций установлены требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Необходимо соблюдать социальное дистанцирование (1,5 метра) между работниками и посетителями», — сказано в постановлении губернатора.

Если раньше это требование носило рекомендательный характер, то теперь стало обязательным. Дистанцию должны соблюдать и обычные граждане в общественных местах или транспорте. В число исключений входят только поездки на такси. Еще в документе уточнили, какие организации и предприятия могут продолжать работать во время режима самоизоляции:

— организации, которые не могут остановить свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями;

— обеспечивающие граждан продуктами и товарами первой необходимости. Организации, оказывающие им складские и логистические услуги;

— выполняющие неотложные работы в условиях ЧС;

— строительный комплекс.

Кроме этого, в постановлении определили органы исполнительной власти, которые могут штрафовать ИП и юридических лиц во время самоизоляции. Также в Подмосковье теперь запрещено принимать металлолом от жителей.

Начиная с 30 марта в Московской области действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только для поездки на работу, похода в магазин или аптеку и выноса мусора. Еще можно выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Сейчас в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 17 человек. Умерли два человека с подтвержденным заболеванием.