Жителям Подмосковья объяснили, как получить повышенное пособие по безработице

После начала пандемии на территории Московской области часть граждан лишилась работы. Они могут рассчитывать на получение пособия по безработице. В этом году максимальный размер выплат увеличили по всей стране с восьми до 12 тысяч 130 рублей. Но на период пандемии по поручению губернатора Подмосковья вместе с региональной доплатой пособие увеличится до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Глава ведомства пояснила, что доплата к пособию предусмотрена для тех граждан, кто работал не менее 60 дней в этом году. Это касается всех, в том числе индивидуальных предпринимателей.

«Чтобы получить такую доплату, необходимо обратиться в наш центр занятости по предварительной записи. Независимо от времени, когда житель будет признан безработным, вот эту доплату до 15 тысяч рублей он получит не ранее 1 апреля. При этом, если он сможет предоставить документы только после окончания карантина, такая выплата все равно будет осуществлена», — рассказала министр.

Ирина Фаевская рассказала, что для оформления пособия необходимо собрать пакет документов. Туда входит паспорт с постоянной регистрацией в Московской области, трудовая книжка, документ об образовании и обязательно справка о средней заработной плате за последние три месяца перед увольнением.

Министр особо подчеркнула, что речь идет не о справке о 2-НДФЛ, где показаны все доходы гражданина. Бланк справки о средней заработной плате можно увидеть на первой странице министерства.

«Если есть сложности, что гражданину такую справку по месту работы не дают, можно обратиться к работодателю и попросить выслать такую справку по почте. Потому что в центр занятости нужно предъявить оригинал такой справки», — посоветовала Ирина Фаевская.

Министр отметила, что сначала лучше направить документы по электронной почте и лучше заранее показать их специалистам, чтобы они проверили, нет ли там ошибок.

Основная цель этой доплаты — поддержать тех, кто лишился работы из-за начавшейся пандемии коронавируса.

В Московской области после начала распространения новой инфекции ввели режим повышенной готовности, а после объявили об усиленной самоизоляции для граждан. Их попросили лишний раз не выходить из дома, чтобы не заразиться.

Гражданам разрешили посещать больницы в случаях крайней необходимости, лучше вызывать врача на дом. Также можно выходить в аптеку и продуктовые магазины в шаговой доступности. Не запрещено выгуливать домашних питомцев и выкидывать мусор. Режим повышенной готовности будет действовать в Московской области до 1 мая.

Диагноз «коронавирусная инфекция» в Подмосковье поставили 211 пациентам. Справиться с заболеванием и выздороветь смогли 17 человек. Умерли два человека с подтвержденным заболеванием COVID-19.