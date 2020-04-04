    04 апреля 2020, 13:33

    Жителям Подмосковья объяснили, как получить повышенное пособие по безработице

    Анатолий Минкин

    После начала пандемии на территории Московской области часть граждан лишилась работы. Они могут рассчитывать на получение пособия по безработице. В этом году максимальный размер выплат увеличили по всей стране с восьми до 12 тысяч 130 рублей. Но на период пандемии по поручению губернатора Подмосковья вместе с региональной доплатой пособие увеличится до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    Жителям Подмосковья объяснили, как получить повышенное пособие по безработице

    Глава ведомства пояснила, что доплата к пособию предусмотрена для тех граждан, кто работал не менее 60 дней в этом году. Это касается всех, в том числе индивидуальных предпринимателей.

    «Чтобы получить такую доплату, необходимо обратиться в наш центр занятости по предварительной записи. Независимо от времени, когда житель будет признан безработным, вот эту доплату до 15 тысяч рублей он получит не ранее 1 апреля. При этом, если он сможет предоставить документы только после окончания карантина, такая выплата все равно будет осуществлена», — рассказала министр.

    Ирина Фаевская рассказала, что для оформления пособия необходимо собрать пакет документов. Туда входит паспорт с постоянной регистрацией в Московской области, трудовая книжка, документ об образовании и обязательно справка о средней заработной плате за последние три месяца перед увольнением.

    Министр особо подчеркнула, что речь идет не о справке о 2-НДФЛ, где показаны все доходы гражданина. Бланк справки о средней заработной плате можно увидеть на первой странице министерства.

    «Если есть сложности, что гражданину такую справку по месту работы не дают, можно обратиться к работодателю и попросить выслать такую справку по почте. Потому что в центр занятости нужно предъявить оригинал такой справки», — посоветовала Ирина Фаевская.

    Министр отметила, что сначала лучше направить документы по электронной почте и лучше заранее показать их специалистам, чтобы они проверили, нет ли там ошибок.

    Основная цель этой доплаты — поддержать тех, кто лишился работы из-за начавшейся пандемии коронавируса.

    В Московской области после начала распространения новой инфекции ввели режим повышенной готовности, а после объявили об усиленной самоизоляции для граждан. Их попросили лишний раз не выходить из дома, чтобы не заразиться.

    Гражданам разрешили посещать больницы в случаях крайней необходимости, лучше вызывать врача на дом. Также можно выходить в аптеку и продуктовые магазины в шаговой доступности. Не запрещено выгуливать домашних питомцев и выкидывать мусор. Режим повышенной готовности будет действовать в Московской области до 1 мая.

    Диагноз «коронавирусная инфекция» в Подмосковье поставили 211 пациентам. Справиться с заболеванием и выздороветь смогли 17 человек. Умерли два человека с подтвержденным заболеванием COVID-19.