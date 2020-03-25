Сотрудники закрытых из-за коронавируса кинотеатров начали шить защитные маски

Придумала проект по пошиву масок киносеть «Люмен» в Калининградской области. Около 100 человек не сидят дома без дела, а получают небольшой, но все же доход. За изготовление одной маски сотрудник получает около 40 рублей. Кто-то разработал сайт, кто-то занимается заказами и доставкой.

Как рассказал руководитель этой сети Павел Поникаровский, сейчас маски заказывают в основном частные предприятия. Идею собираются распространить по всей России.

«Ассоциация владельцев кинотеатров нас поддержала, и сейчас к нашей инициативе подключаются все кинотеатры страны», — рассказал Поникаровский. По его подсчетам, если все сети подключатся к проекту, то в день можно будет шить до 500 тысяч масок.

Ранее стало известно, что в России из-за пандемии коронавируса начали массово закрываться кинотеатры.