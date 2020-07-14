Сотрудники ЗАГСа назвали самые необычные имена детей за последний месяц

Сотрудники ЗАГСа в Санкт-Петербурге назвали самые необычные имена для новорожденных. Они отметили, что за последний месяц в городе появились на свет более четырех тысяч детей.

По словам сотрудников отдела, им встретились такие редкие имена мальчиков как Антей, Кристьян и Юлиан. Еще одним новым именем является Рейв, сообщило ИА Nation News. Среди женских имен работники обратили внимание на Миропию, Таис, Лавилу и Ладославу.

Сотрудники ЗАГСа пояснили, что большая часть жителей Петербурга делала выбор в пользу классических имен. Самые популярные для мальчиков — Артем и Михаил. Девочек часто называли Марией и Софией.

Ранее заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова спрогнозировала, что в скором времени в регионе произойдет свадебный бум. По ее словам, это будет напрямую связано со смягчением ограничительных мер, которые вводили по причине распространения коронавирусной инфекции. Помимо прочего, наступил период, когда в брак начали вступать дети, рожденные в 90-е годы.