Замначальника ЗАГСа Свердловской области спрогнозировала свадебный бум

Замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова спрогнозировала свадебный бум в регионе. Она отметила, что это может быть связано со смягчением ограничений, которые вводили по причине распространения коронавируса.

Храмова отметила, что в целом с начала года было заключено 9209 браков. В первом полугодии минувшего года свои отношения узаконили 9728 пар. По ее словам, до конца лета нынешнего года будет заключено около пяти тысяч браков, сообщило ИА «ФедералПресс».

«Это не говорит о том, что люди перестали жениться или не хотят вступать в брак. Во-первых, вступают в брак дети девяностых, во-вторых, сыграла роль пандемия», — пояснила замначальника.

Она уточнила, что на июль уже подали заявления почти 2850 пар, а на август — около 2100.