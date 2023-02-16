16 февраля 2023, 18:19
Сотрудники российских фабрик IKEA сохранят рабочие места после смены владельца
Купившая заводы IKEA компания «Лузалес» пообещала не увольнять работников
Работающие на двух заводах ушедшей из России компании IKEA сотрудники сохранят рабочие места и не потеряют в заработной плате. Об этом в беседе с РБК заявил председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан Семенюк.
Он пояснил, что такие требования к компании выдвинула правительственная комиссия, которая одобрила покупку производств в поселке Красная Поляна Кировской области и Тихвине.
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«Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал», — заявил Семенюк.
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Представитель компании добавил, что после возобновления работы предприятий на них начнут набирать новых людей, чтобы загрузить мощности на 100%, чего не делала шведская фирма. Заводы займутся производством мебели для школ и детских садов. Заводы возобновят работу уже в феврале.
Раскрыть стоимость сделки Семенюк отказался. Он уточнил, что цена рыночная.
Об одобрении правительственной комиссией сделки по продаже трех российских заводов IKEA рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Кроме «Лузалес», новым владельцем производств стала компания «Слотекс», которая специализируется на производстве кухонных фасадов и столешниц. Замминистра подчеркнул, что новые владельцы получат все меры государственной поддержки.
Бизнес
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