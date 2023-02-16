Общество 16 февраля 2023, 18:19 Сотрудники российских фабрик IKEA сохранят рабочие места после смены владельца Купившая заводы IKEA компания «Лузалес» пообещала не увольнять работников РИА «Новости»

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Работающие на двух заводах ушедшей из России компании IKEA сотрудники сохранят рабочие места и не потеряют в заработной плате. Об этом в беседе с РБК заявил председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан Семенюк.

Он пояснил, что такие требования к компании выдвинула правительственная комиссия, которая одобрила покупку производств в поселке Красная Поляна Кировской области и Тихвине.

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«Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал», — заявил Семенюк.

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Представитель компании добавил, что после возобновления работы предприятий на них начнут набирать новых людей, чтобы загрузить мощности на 100%, чего не делала шведская фирма. Заводы займутся производством мебели для школ и детских садов. Заводы возобновят работу уже в феврале.

Раскрыть стоимость сделки Семенюк отказался. Он уточнил, что цена рыночная.

Об одобрении правительственной комиссией сделки по продаже трех российских заводов IKEA рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Кроме «Лузалес», новым владельцем производств стала компания «Слотекс», которая специализируется на производстве кухонных фасадов и столешниц. Замминистра подчеркнул, что новые владельцы получат все меры государственной поддержки.