Общество 16 февраля 2023, 03:53 IKEA нашла покупателей для трех свои заводов в России «Известия»: сделку по продаже трех заводов IKEA одобрили в правительстве Pxhere

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Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Об этом сообщил газета «Известия» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

«Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания „Слотекс“ и изготовитель пиломатериалов „Лузалес“», — сообщил он.

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По словам замминистра, оставленные IKEA мощности продолжат работать в России. Продукция этих предприятий в будущем появится в отечественных розничных сетях.

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Евтухов заявил о необходимости сохранения производства и рабочих мест. Он отметил, что новым собственникам при необходимости предоставят все возможные меры государственной поддержки, которыми располагает Минпромторг.

Многие западные торговые сети свернули деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Летом IKEA решила покинуть отечественный рынок, несмотря на его прибыльность. Руководство шведской компании отказалось выплачивать компенсацию более 500 работникам российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях.