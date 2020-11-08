Сотрудники Минздрава отправились в Петербург из-за сложной ситуации с коронавирусом

Сотрудники российского Министерства здравоохранения по поручению министра Михаила Мурашко в ближайшее время приедут в Санкт-Петербург, чтобы помочь организовать поддержку местным властям в борьбе с новой инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве.

«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В начале ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что регион перешел критическую отметку по числу заболевших COVID-19. Он также отметил, что если местные жители не будут соблюдать меры безопасности, то придется вводить жесткие ограничения.

По данным оперштаба на 8 ноября, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1331 случай заражения, 605 человек выздоровели, 31 пациент умер. Всего за время пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболели 70 023 человек.