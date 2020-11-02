Власти Петербурга предупредили о жестких ограничениях из-за COVID-19

Санкт-Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Если ситуация не улучшится, придется вводить «жесткие ограничения», заявил губернатор города Александр Беглов.

«Мы перешли отметку в 900 заболевших [в сутки]. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много», — сказал Беглов в «Губернаторском эфире» на «Радио России Санкт-Петербург».

По словам главы города, если жители не будут «в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности» и использовать средства защиты, «придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения».

Он добавил, что сейчас в Петербурге для больных коронавирусом доступны 7913 койко-мест. При необходимости можно будет увеличить коечный фонд до 12 тысяч.

«В декабре введем четыре медицинских стационара, созданных по принципу трансформера. Почти 900 коек можно будет оперативно переводить в красные зоны и обратно без особых дополнительных расходов», — сообщил Беглов, напомнив, что «средства защиты — самый простой путь избежать заражения вирусом».

По состоянию на утро 2 ноября, в Петербурге под медицинским наблюдением находились почти 20 тысяч заболевших. За последний месяц в сутки выявляют в среднем вдвое больше заразившихся, чем переболевших. К утру понедельника было подтверждено 923 новых случая COVID-19, выздоровело 449 человек.