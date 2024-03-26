Общество 26 марта 2024, 16:32 Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall

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Аварийно-спасательные работы в пострадавшем в результате теракта Crocus City Hall завершили. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Все дальнейшие работы будут производить с помощью техники.

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В общей сложности сотрудники МЧС разобрали и вывезли свыше 900 кубометров конструкций. Многие из них приходилось разбирать вручную.