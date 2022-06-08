Сотрудники McDonald’s начали убирать логотипы бренда с посуды при помощи болгарок

Перед открытием обновленного общепита сотрудники McDonald’s начали уничтожать логотипы заведения с подносов. Видео и фото этого процесса опубликовал Telegram-канал SHOT.

Сеть продолжит пользоваться подносами McDonald’s и всем, что досталось в наследство от американской компании, однако ее логотипа ни на каких предметах быть не должно. Сотрудникам выдали специальную инструкцию, в которой написано как нужно удалять букву «M» c подносов. Делают они это при помощи болгарок и наждачки.

McDonald’s приостановил работу сети в России в середине марта. Позже стало известно, что американская корпорация продала российскую часть бизнеса. Теперь в РФ «Мак» будет работать под новым названием, каким — пока не известно.

Первые 15 точек ресторана должны открыться в Москве и Московской области 12 июня. Известно, что почти все меню McDonald’s сохранится.