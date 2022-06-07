Названа дата открытия нового McDonald’s в Москве и Подмосковье
ТАСС: первые 15 точек нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня
Первые 15 точек ресторана быстрого питания McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.
«Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Подмосковье уже 12 июня. В течение ближайшего времени откроются и остальные точки питания по всей стране. О точном времени сообщим дополнительно», — заявили в McDonald’s.
Американская компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной операции на Украине. Позднее стало известно о возвращении McDonald’s, но под новым именем, сообщил RT.
Новый владелец сети Александр Говор сообщал, что рассматривается несколько вариантов названия точек питания, однако окончательное решение будет принято ближе к середине июня.
В интернете появились слухи о переименовании сети в «Доминис», но владельцы также опровергли эту информацию.