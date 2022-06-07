Названа дата открытия нового McDonald’s в Москве и Подмосковье

Первые 15 точек ресторана быстрого питания McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Подмосковье уже 12 июня. В течение ближайшего времени откроются и остальные точки питания по всей стране. О точном времени сообщим дополнительно», — заявили в McDonald’s.

Американская компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной операции на Украине. Позднее стало известно о возвращении McDonald’s, но под новым именем, сообщил RT.

Новый владелец сети Александр Говор сообщал, что рассматривается несколько вариантов названия точек питания, однако окончательное решение будет принято ближе к середине июня.

В интернете появились слухи о переименовании сети в «Доминис», но владельцы также опровергли эту информацию.