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    07 июня 2022, 17:06

    Названа дата открытия нового McDonald’s в Москве и Подмосковье

    ТАСС: первые 15 точек нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня

    Максим Зинкин

    Первые 15 точек ресторана быстрого питания McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

    Названа дата открытия нового McDonald’s в Москве и Подмосковье

    «Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Подмосковье уже 12 июня. В течение ближайшего времени откроются и остальные точки питания по всей стране. О точном времени сообщим дополнительно», — заявили в McDonald’s.

    Американская компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной операции на Украине. Позднее стало известно о возвращении McDonald’s, но под новым именем, сообщил RT.

    Новый владелец сети Александр Говор сообщал, что рассматривается несколько вариантов названия точек питания, однако окончательное решение будет принято ближе к середине июня.

    В интернете появились слухи о переименовании сети в «Доминис», но владельцы также опровергли эту информацию.