Сотрудники компаний по всему миру «слили» почти 10 млрд данных пользователей

Такие цифры приводятся в исследовании экспертно-аналитического центра InfoWatch. Лидерами по умышленным утечкам оказались телекоммуникационные и IT-компании, а также промышленные и транспортные предприятия.

Представитель платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова рассказала, что это происходит из-за невнимательности и низкой цифровой грамотности. Как объяснила Молчанова, сотрудники компаний проходят по фишинговым ссылкам, используют небезопасные пароли, а также пытаются самостоятельно бороться с вирусами-шифровальщиками.

Она рекомендовала обучать сотрудников основам цифровой грамотности. Также Молчанова посоветовала делать резервные копии важных данных и регулярно обновлять приложения и IT-оборудование. Кроме того, Молчанова рекомендовала использовать надежное защитное решение, которое создано специально под размеры бизнеса.

В уголовном законодательстве под пользовательскими данными понимается личная тайна. За ее распространение работнику грозит до четырех лет лишения свободы, рассказала юрист PwC Legal, преподаватель Moscow Digital School Александра Введенская. Наказание до трех лет может повлечь за собой незаконное использование или разглашение коммерческой тайны, а неправомерный доступ к компьютерной информации как таковой — до пяти лет. Кроме того, компания может привлечь работника к материальной и дисциплинарной ответственности.

МВД опубликовало показатели преступности за первый квартал 2020 года. Кажется, злоумышленники перешли в онлайн — число киберпреступлений выросло на 83%. Как самоизоляция повлияла на преступный мир — в материале «360».