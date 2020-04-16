Бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, экс-депутат Госдумы Тельман Гдлян считает, что именно самоизоляция снизила показатели преступности.

«Люди, которые относятся к категории преступного сообщества, они же тоже не дураки. Как и все нормальные люди, они опасаются коронавируса, и не выходят из дома», — рассказал он.

По его словам, после окончания изоляции начнется всплеск преступлений.

«Они „проголодаются“ за это время по своей профессии. Выйдут из своей берлоги и будут искать жертв. Преступный мир будет постепенно просыпаться», — предрек Гдлян.

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Адвокат, криминолог, бывший следователь уголовного розыска Игорь Маркелов считает, что снижению преступности послужила не только самоизоляция, а весь комплекс мер.

«Люди меньше выходят на улицу. Усилены наряды, патрули», — сообщил Маркелов. Добавив, что текущая экономическая ситуация из-за коронавируса, при других мерах, стала бы предпосылками к увеличению роста уличной преступности.

Бывший следователь также не исключил увеличения роста правонарушений после окончания ограничительных мер.

«12% потеряли работу. Скоро большое количество людей может остаться без средств к существованию. Сейчас нет уличной преступности, но как бы не начались квартирные грабежи», — отметил криминолог.

Он объяснил, что преступность — это явление социальное. Поэтому от социальной сферы и будет зависеть рост того или иного числа преступлений.

С увеличением количества IT-преступлений Маркелов не согласился. Он подчеркнул, что некорректно считать мошенничества с банковскими картами киберпреступлениями.

Выпросить у стариков код по смс — это не киберпреступность. Это просто мошенники. Люди не обладают специальными IT-знаниями. Киберпреступность — это неправомерный доступ к информации Игорь Маркелов Адвокат, криминолог, бывший следователь уголовного розыска

Бывший следователь добавил, что за последние две недели хакеров больше не стало.

«Нельзя за две недели получить навыки, взломать какой-нибудь банк и перевести деньги на счет», — заключил он. Добавив, что единственное громкое киберпреступление за последние дни – это DDoS-атака на портал, выдающий пропуски.

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