Технологии 04 июня 2023, 00:18 Россиян призвали проверить iPhone на наличие шпионских программ Член Совфеда Шейкин: iPhone обязательно нужно проверить на наличие вирусов Pixabay

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Пользователи iPhone в России должны обязательно проверить свой смартфон на наличие вирусов и шпионских программ, похищающих личные данные. Об этом РИА «Новости» заявил член Совета Федерации Артем Шейкин.

«Подтвердилась информация умышленного заражения устройств Apple. <…> Призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», — заявил член Совфеда.

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Шейкин сообщил, что отправил запрос в «Лабораторию Касперского», которая обнаружила целевую кибератаку на устройства Apple, принадлежащие сотрудникам компании по всему миру. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что атака была нацелена не только на их компанию.

Зараженный iPhone передавал полый доступ к данным на устройстве злоумышленникам, при этом общей защиты и стороннего ПО против подобной атаки нет.

«Лаборатория Касперского» разработала утилиту для поиска следов взлома устройства. Голованов посоветовал переходить с техники Apple на другие смартфоны.