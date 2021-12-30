Сотрудникам и пенсионерам МВД помогут улучшить жилищные условия

Закон, направленный на улучшение жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел, подписал Владимир Путин. Документ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает, что нуждающиеся в жилье сотрудники МВД могут выбрать — получить единовременную выплату или готовую квартиру. Также ушедшие со службы по состоянию здоровья или из-за изменений в штате, смогут оставить за собой право на получение выплаты на покупку жилья, а отработавшие в органах не менее 25 лет пенсионеры получат возможность и дальше пользоваться служебным жильем, пока ожидают собственное.

Кроме того, в законе прописана возможность предоставления действующим сотрудникам и пенсионерам МВД, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилье до марта 2005 года, квартирах в населенных пунктах, расположенных не по месту жительства. Однако такая норма будет применяться только в случае согласия нуждающегося.

Ранее жители аварийных домов Зарайска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» получили ключи от новых квартир. Всего оказалось более 30 счастливчиков.