Ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийных домов Зарайска

Жители аварийных домов Зарайска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» получили ключи от новых квартир. Всего оказалось более 30 счастливчиков.

«В Зарайске состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Более 30 жителей стали обладателями нового комфортного жилья», — сообщил министр регионального стройкомплекса Владимир Локтев.

Глава Зарайского городского округа Виктор Петрушенко вручил четырнадцать ключей, которые откроют двери квартир в новом доме № 101А на Московской улице. Речь идет о семьях, которые жили в четырех аварийных домах на улицах Первомайской, Ленинской, Красноармейской и Комсомольской. Они получили благоустроенные жилища с современной отделкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что важны масштабы расселения из аварийного жилья, для чего необходимы значительные ресурсы. Он пояснил, что реновация возможна в том числе благодаря поддержке наиболее крупных округов Подмосковья — Мытищ, Раменского и Балашихи.