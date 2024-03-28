Эксклюзив 28 марта 2024, 11:10 Обстановку у Crocus City Hall спустя шесть дней после теракта сняли на видео Мемориал у Crocus City Hall спустя шесть дней после теракта показали на видео

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Баннер из черной ткани с изображением свечи и фрагментом из песни российского шансонье Михаила Шуфутинского «Сгорая, плачут свечи» появился у Crocus City Hall в Красногорске. Рядом со зданием находится стихийный мемориал с цветами и игрушками в память о погибших при теракте.

Нападение со стрельбой произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». По данным МЧС России, жертвами теракта стали 143 человека, пострадали 180 человек. В правоохранительные органы поступило более 140 обращений о поиске пропавших после теракта.

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Накануне в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге состоялось выступление группы «Пикник». Музыканты почтили память жертв трагедии, пообещав передать семьям погибших и пострадавших собранные средства.