Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой. Видео

После смертельной аварии Михаил Ефремов сидит под домашним арестом. К актеру наведался с проверкой сотрудник ФСИН, а также пришел адвокат.

На кадрах, снятых «360», видно, как сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний выходит из квартиры Ефремова. Правоохранитель проверял условия содержания артиста, пишет телеканал РЕН ТВ. Также к актеру пришел его адвокат Эльман Пашаев.

Ефремов находится под домашним арестом по решению суда. Актер не сможет выйти из квартиры в течение двух месяцев из-за смертельной аварии в центре Москвы.

Вечером 8 июня Ефремов сильно выпил и врезался на большой скорости в фургон. Водитель фургона скончался в реанимации от полученных травм. Медицинская экспертиза подтвердила, что актер сел за руль пьяным, а в его анализах нашли следы наркотиков.

Сам артист спустя четыре дня записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Ефремов пообещал помочь родственникам мужчины, если они примут от него эту помощь. Также актер заявил, что не будет отмазываться от срока, а произошедшее он назвал чудовищным.