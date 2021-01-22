Сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска. Его дело рассматривают по статье «Халатность».

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Лавина сошла в районе спортивно-туристического комплекса «Гора отдельная» в Норильске 8 января. Она накрыла шесть домиков. Снегом также засыпало почти 600 квадратных метров территории. Во время расчистки завалов сотрудники МЧС нашли 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Мужчина, женщина и полуторагодовалый ребенок умерли. Еще один человек выбрался самостоятельно, помощь медиков ему не потребовалась.

После ЧП по делу о гибели людей задержали главу управления Гражданской обороны (ГО) и ЧС Норильска. Норильский городской суд отправил под домашний арест дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игоря Вакуленко по делу о халатности, повлекшей смерть людей.