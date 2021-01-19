Лавинная опасность присутствует в определенную пору года, в определенное время суток, при определенной экспозиции склона и при определенном количестве осадков. Эти составляющие должны учитывать лавинные спасательные службы. Они же должны давать соответствующие предостережения, закрывать трассы и склоны. Однако лавина настолько коварная вещь, что все предсказать и учесть невозможно. Но у нее есть и закономерности, которые обязаны знать люди, идущие в горы. О чем важно помнить и что с собой взять, направляясь в горы — в материале «360».

«Несчастные случаи случаются»

Несчастные случаи случаются, как природные катастрофы — ничего тут не поделаешь, отметил в разговоре с «360» спасатель, альпинист Александр Гофштейн, говоря о происшествии в Карачаево-Черкесии, где 18 января на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай сошла лавина.

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«Если вас накрыло лавиной, то шансов остаться в живых почти нет. Это суровая правда жизни», — рассказал Гофштейн.

Он объяснил, что лавины, если грубо, делятся на два типа. Сухие лавины — это пылевые, мерзлый, легкий снег, большая очень скорость, большая ударная волна, там люди погибают от разрыва легких, от высокого давления на фронте ударной волны. А мокрые лавины — то есть снег тяжелый, малоподвижный относительно, но этого достаточно, чтобы разрушить много чего. Страшно, что когда она останавливается, снег там спрессовывается чуть ли не до состояния бетона, заметил собеседник «360».

Соответственно человек, попавший под лавину, погибнет просто потому что будет сдавлена грудная клетка, не будет возможности дышать. Все рекомендации, которые были до сих пор, носят характер утешительный — пытаться делать плавательные движения, чтобы оказаться на поверхности, если вас все-таки накрыло, надо выставить перед собой локти, чтобы создать пространство для дыхания.

Приборы-помощники

«По сути это очень страшное явление, но для того, чтобы перестать молиться Богу относительно чудес, как правило на таких районах горнолыжников и туристов снабжают так называемыми биперами», — рассказал Гофштейн. Он объяснил, что биперы — это датчики, маленькие пищалки размером с телефон, которые постоянно издают сигнал. И при помощи аналогичных приборов, только настроенных на прием, можно обнаружить человека по сигналу. Но у этих приборов ограниченные возможности.

Еще, отметил Гофштейн, когда-то цепляли себе на руку длинную ленту, пятиметровую, так называемый лавинный шнур. В расчете на то, что если человека будет заносить снегом, более легкий материал вынесет на поверхность, и его будет легче найти. Но это миф, этот шнурочек закручивает как хочет и не обязательно выносит на поверхность, заметил спасатель.

Далее изобрели такой интересный прием, называется воланчик.

Это прибор, который позволяет делать выдох не в сторону рта, а за спину. Это значит, что не обледеневает пространство перед лицом и вы можете дышать Александр Гофштейн

Еще есть устройство, которое надувается как шарик при попадании человека в лавину, и позволяет ему попасть в верхние слои лавины, где давление не такое сильное. Гофштейн также отметил, что лавина настолько страшная вещь, что разговоры о шансах на успех, как правило некорректны.

Реально из того, что доступно по цене почти каждому — бипер. Этот лавинный датчик также может служить поисковым прибором.

Как предвидеть опасность?

В горах существует перечень опасностей, и на первом месте стоят лавины. «У лавины есть закономерности, которые изучаются и которые обязаны знать люди, которые направляются в горы: горнолыжники, туристы, альпинисты и так далее», — заметил Гофштейн.

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Он повторил, что предсказать на 100% спуск лавины нельзя, но предвидеть опасность с большой вероятностью можно. Лавиноопасным становится склон уже с крутизной 12 и более градусов, объяснил собеседник «360». То есть если человек катается на более-менее крутом склоне, то он катается на заведомо опасном склоне.

Есть толщина снега максимальная, которую этот склон может выдержать и снег не будет сходить. Есть определенные показатели временные или сезонные, когда вероятность схода лавин резко увеличивается. Например, осенью, когда начинает откладываться постоянный снежный покров. Лавины идут, поскольку они ложатся на камни и траву.

Есть весенний, самый страшный и опасный сезон, когда горы естественным образом освобождаются от лавин. Это не какое-то из ряда вон выходящее [явление], это естественный способ избавление гор от снега. Весной лавины обязаны идти, и они идут Александр Гофштейн

Спасатель рассказал, что в середине дня, условно говоря с 12:00 до 17:00, это время максимального схода лавин. Рано утром, когда снег подмерзжий — сход лавины маловероятен, но не исключается, что лавины пойдут. И вечером тоже когда начинает замерзать снег, который выпал днем, тоже вероятность схода лавин уменьшается.

«А так середина дня — это самое время для лавин», — отметил Гофштейн. Он также добавил, что все равно надо учитывать, какой снег был, сколько времени шел, был ли ветер, был ли дополнительный метелевый перенос, высокая ли влажность, сопровождался ли снегопад еще какими-то дополнительными климатическими явлениями, например, повышением температуры, что тоже страшно.

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Образуются так называемые снежные доски, объяснил Гофштейн. При этом, когда один слой снега, ранее выпавший, покрывается настом, на эту скользкую поверхность накладывается следующий снег, который уже держится гораздо хуже, то возможность «свалиться вниз» во много раз выше.

Люди, которые связывают свой отдых или работу с горами, обязаны все эти закономерности очень тщательно изучать, заметил спасатель. Он добавил, что несмотря на то, что есть специальные службы, которые это знают в совершенстве, и обязаны оповещать людей, закрывать трассы, люди тоже должны быть бдительны. И если человек не безответственно приехал и встал на лыжи, а немножко поинтересовался что такое горы, то он поймет, что там есть чему поучиться, чтобы остаться живым.

Гофштейн заметил, что обывательскому взгляду не понятно, что скоро сойдет лавина. Но это уже понятно по поведению, например, того же снежного склона — он потрескивает, или наоборот, если вверху раздались какие-то подозрительные звуки, облачка снега метнулись, то понятно, что что-то там случилось. Надо также понимать, что рельеф очень сильно влияет.

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«На склоне горы, на всех склонах гор это есть, это как раз место, откуда сходит и лавина, откуда сходят и дождевые потоки, называются они кулуары, от французского слова „коридор“. Так вот кулуары — это дорога лавин», — объяснил спасатель. Он заметил, что если человек катается в кулуаре или подрезает кулуар, пешком или на лыжах, он вызывает на себя дополнительный риск схода лавины. Если же человек катается на гребнях, на склонах, значит, соответственно, вероятность схода лавин меньше.

Это очень серьезная, очень тонкая такая субстанция, но она никуда не девается, это обязательно будет. Рано или поздно. На том же самом склоне, где никогда ничего не сходило, сойдет только потому что этому способствуют те условия, о которых говорилось выше, отметил Гофштейн.