«Мы оцениваем это, как акт дезинформации со стороны России, цель которого может состоять в том, чтобы посеять рознь между Польшей и Украиной», — обозначил глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович.

По словам Вована, в случае с розыгрышем Дуды не было никакой дезинформации. Пранкеры ничего не резали и не монтировали, выложив разговор без каких-либо спорных моментов.

«Там не только Украину обсуждали, обсуждали и ЛГБТ, обсуждали и кандидата-конкурента Дуды на президентских выборах, и зубровку. <…> Это просто внутренние разборки. Так что я думаю, что это просто сотрясание воздуха», — подытожил пранкер.

Накануне российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до польского лидера Анджея Дуды и представились генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Они поздравили политика с победой на выборах и поговорили о различиях, существующих во взглядах стран на историю с Россией и отношения с Незалежной.