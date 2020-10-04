Сотни российских учителей заболели COVID-19 в первую неделю учебного года

«Те цифры, которые вы привели, они подтверждаются, но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей, оно находится в норме и достаточно стабильно», — ответил Басюк на вопрос о тысяче заболевших педагогов.

Замминистра подчеркнул, что решать вопрос с заболеваемостью учителей необходимо на местах. У региональных властей есть все полномочия для этого.

Ранее СМИ сообщили, что московских учителей из группы риска по возрасту или хроническим заболеваниям могут перевести на удаленку. Им на помощь придут старшекурсники и выпускники столичных педагогических вузов. Об этом профильное ведомство попросил межрегиональный профсоюз «Учитель».

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ухудшившейся эпидемической ситуацией подписал указ, согласно которому компании должны будут отправить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников с 5 октября.