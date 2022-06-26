Сотни поклонников пришли проститься с Шатуновым в Москве. Стояли в очереди с ночи

Сотни поклонников Юрия Шатунова пришли проститься с певцом в Москве. Об этом сообщил корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Церемония прощания с артистом проходит в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища. Люди в очереди, которую занимали с ночи, поют песни любимого артиста.

О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, ему было 48 лет. Согласно данным от пресс-секретаря музыканта, причиной стала сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда.

Телеканал «360» ведет прямую трансляцию с места прощания с Шатуновым.