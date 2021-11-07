Составлять списки и определять лимиты. Психолог дал советы перед «черной пятницей»

Чтобы не потратить месячную зарплату в «черную пятницу», нужно заранее подготовиться. Например, составить списки приоритетных покупок. Об этом «360» рассказал психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский.

«Всегда надо понимать и составлять список приоритетных покупок. Должна быть четкая цель. Также надо запланировать определенные лимиты. Важно, чтобы покупатель рядом имел адекватного близкого, который способен остановить в случае растрат. Если эти советы выполнять, то все получится», — сказал эксперт.

Но бывают случаи, когда человек все-таки сорвался и купил много ненужного. У многих после такого портится настроение, люди начинают винить себя в глупых тратах. Но и в этой ситуации можно найти плюсы.

«Ненужные покупки всегда можно подарить. Так человек не будет заниматься самоедством. Это лучшая форма реабилитации», — объяснил психолог.

Экономист Игорь Качалов ранее рассказал «360», как выгодно купить товары в «черную пятницу». Он перечислил самые распространенные уловки маркетологов. Например, некоторые за неделю повышают цену на свой товар.