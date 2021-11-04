«Черная пятница» грядет в России: как не попасться на уловки продавцов?

Экономист Игорь Качалов рассказал «360», как выгодно купить товары в «черную пятницу». Он перечислил самые распространенные уловки маркетологов.

«Есть самая распространенная уловка продавцов, которые считают себя самыми умными, а остальных — глупыми. Они делают следующее: кто-то за день, а кто-то за неделю повышает цену на свой товар. Кто в полтора, а кто и в два раза. А потом просто рисуют скидку 50% или хотя бы 30%. При этом новая цена может оказаться даже выше, чем до „скидки“», — рассказал эксперт.

Он рекомендовал «держать правильную социальную дистанцию с ретейлерами». Для этого нужно посмотреть цены на интересующие товары уже сейчас.

«Четко скажите себе, что вы хотите купить. Например, какой-то конкретный смартфон. Для этого нужно зайти на два-три сайта (а лучше на пять) и посмотреть цены сегодня. Не забыть их, выписать на бумажку», — рассказал Качалов.

Он уточнил, что после этого нужно зайти на эти же сайты еще раз и снова посмотреть цены.

«Сравните сегодняшние цены и цены 10 ноября. В некоторых случаях вы будете неприятно удивлены, увидев, что где-то цены выросли в два раза, чтобы в пятницу объявить скидку», — пояснил экономист.

Также Качалов рекомендовал использовать сайты с обзорами цен. На них можно узнать, сколько стоит тот же товар в соседних магазинах, и найти где-то скидку.