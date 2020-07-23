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    23 июля 2020, 12:40

    Составлен список покупок для кардинальных перемен в жизни

    Алена Макаренко

    Существуют вещи не дороже 100 долларов (около семи тысяч рублей), после покупки которых жизнь новых владельцев резко изменилась. Эти товары перечислили пользователи Reddit по просьбе юзера KingPin1010, сообщило РИА ФАН.
    Составлен список покупок для кардинальных перемен в жизни

    Главной находкой они признали большое одеяло для кровати. Интернет-пользователь под ником Zanki теперь может вытянуть на кровати ноги и при этом всегда быть укрытым. Другому юзеру оно помогает «спрятаться от монстров» под кроватью.

    А для пользователя под ником Еpanek лучшей покупкой оказались датчики света, реагирующие на движения.

    «Не могу сказать, как много отбитых пальцев и падений они предотвратили», — признался он.

    Помимо этого в числе лучших покупок в интернете упомянуты острые ножи, массажный валик, хорошая подушка, пропуск в национальный парк или занавески для спальни, поглощающие свет.

    А еще в Сети поделились советами, как изменить к лучшему свою квартиру. В частности, многие посоветовали купить как можно больше растений.

    Ранее травматолог-ортопед посоветовал приобрести хороший матрас для кровати. Благодаря ему весь организм человека восстановится во сне. Грамотно обустроенное спальное место крайне важно, поскольку треть жизни человек проводит именно во сне.

    Новости SMI.FM