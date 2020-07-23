Составлен список покупок для кардинальных перемен в жизни

Главной находкой они признали большое одеяло для кровати. Интернет-пользователь под ником Zanki теперь может вытянуть на кровати ноги и при этом всегда быть укрытым. Другому юзеру оно помогает «спрятаться от монстров» под кроватью.

А для пользователя под ником Еpanek лучшей покупкой оказались датчики света, реагирующие на движения.

«Не могу сказать, как много отбитых пальцев и падений они предотвратили», — признался он.

Помимо этого в числе лучших покупок в интернете упомянуты острые ножи, массажный валик, хорошая подушка, пропуск в национальный парк или занавески для спальни, поглощающие свет.

А еще в Сети поделились советами, как изменить к лучшему свою квартиру. В частности, многие посоветовали купить как можно больше растений.

Ранее травматолог-ортопед посоветовал приобрести хороший матрас для кровати. Благодаря ему весь организм человека восстановится во сне. Грамотно обустроенное спальное место крайне важно, поскольку треть жизни человек проводит именно во сне.