Правильно выбранный матрас на кровать спасет от депрессии
Грамотно обустроенное спальное место крайне важно. Треть жизни человек проводит во сне, во время которого весь организм восстанавливается.
Лучше не покупать чересчур мягкий, продавленный матрас с неровным полотном. Иначе придется столкнуться с болезнями спины и многими другими проблемами со здоровьем. Как результат — синдром хронической усталости и даже депрессия.
«Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии», — пояснил врач.
Травматолог-ортопед советует выбирать как можно более жесткий матрас. Помимо этого нужно правильно ухаживать за ним, в том числе время от времени переворачивать, чтобы не образовывались «пролежни». Особенно этот пункт важен, если у человека большая масса тела.
Частота покупки матраса зависит от его качества и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально — вмятины просто остаются.