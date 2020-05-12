Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

Лидирующие строчки в рейтинге занимают Калининградская область и Хабаровский край. В этих местах на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы. Примечательно, что оба региона находятся на крайних рубежах страны — на Востоке и Западе.

Следом идут Санкт-Петербург, Новосибирская и Нижегородская области, Москва. В каждом из указанных мест на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы.

На последних строчках рейтинга расположились Ингушетия, Тува, Чечня, Республика Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия. В этих регионах на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится меньше 5% рабочей силы.

Лидером по обороту малых и микропредприятий является Москва. Ее показатель 14,6 триллиона рублей. Следом за столицей идут Петербург, Московская область и Новосибирская область. В этих местах оборот малых и микропредприятий превысил пять триллионов рублей по итогам прошлого года.

Самый низкий оборот в 2019 году — меньше 10 миллиардов рублей, — в Ненецком автономном округе и на Чукотке.

В условиях пандемии коронавируса малый бизнес относится к числу сфер деятельности, в наибольшей степени подверженных экономическому риску. Как ожидают эксперты, именно этот сектор экономики пострадает в наибольшей степени. Особенно уязвимы такие отрасли малого бизнеса, как общественное питание, бытовые услуги, гостиничный бизнес, культура и досуг, физкультурно-оздоровительная деятельность и ряд других сфер.

С 12 мая в России начинается поэтапный выход из режима ограничений, связанных с коронавирусом. Сфера общественного питания заработает только на последнем этапе. Из-за этого многие эксперты прогнозируют, что порядка 40-50% всех заведений вообще могут не открыться.